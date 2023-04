Bing AI a portata di un click con l'ultimo aggiornamento di Microsoft Edge

Neanche il tempo di abituarci all'arrivo di DALL-E su Microsoft Edge che un altro aggiornamento del browser di Microsoft rende ancora più semplice accedere alle funzioni di ChatGPT integrate in Bing AI. Ora, infatti, per usufruire del Chatbot di OpenAI da Microsoft Edge vi basterà letteralmente un click del mouse.

Riporta Windows Latest che è in fase di rollout per tutti gli utenti un aggiornamento del mini-menu di Microsoft Edge, ovvero il menu che si apre cliccando in qualsiasi punto del browser con il tasto destro, con il quale sarà possibile accedere immediatamente alla funzione "Chiedi a Bing Chat", la quale usa Bing AI per rispondere alle domande dell'utente.

In altre parole, con un solo click potrete ora accedere a Bing AI e porre tutte le vostre domande al Chatbot di Microsoft. Finora, quest'ultimo era integrato solo nella sidebar di Microsoft Edge, il che lo rendeva comunque facilmente accessibile, ma meno immediato di quanto non lo sia con il nuovo aggiornamento. Con questo piccolo ma (probabilmente) efficace update, dunque, le preferenze stesse di navigazione in rete degli utenti potrebbero cambiare drasticamente, rendendo l'IA molto più presente nelle prassi di browsing della rete degli utenti comuni.

Ancora più importante, per certi versi, è l'implementazione di "Cerca con Bing AI", un'altra opzione presente nel mini-menu di Edge. Per attivarla, vi basterà sottolineare un testo sul quale desiderate ricevere informazioni aggiuntive, cliccare su quest'ultimo con il tasto destro del mouse e poi con quello sinistro sull'opzione "Cerca con Bing AI". A questo punto, l'IA vi fornirà delle informazioni dettagliate sul testo che avete cercato.

Intanto, grazie all'intenso uso da parte degli utenti, sembra che Bing AI migliori di giorno in giorno la qualità delle sue risposte. Purtroppo, però, l'intelligenza artificiale brandizzata Microsoft non sembra ancora reggere il confronto con ChatGPT: il Chatbot di OpenAI, infatti, vanta delle funzioni che quello del colosso di Redmond ancora non possiede, come la capacità di programmare o quella di conservare la cronologia delle conversazioni con l'utente.