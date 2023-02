Bing potenziato sarà 'limitato': arriva la conferma ufficiale su ChatGPT

Non disturbare il can che dorme, recita il detto. Nell'era dell'IA, però, converrebbe anche aggiungere di non fare troppe domande a ChatGPT che altrimenti potrebbe insultarvi.

A snocciolare la questione è stata la stessa Microsoft, spiegando che lunghe conversazioni possono confondere l'IA portandola fuori dai suoi binari di comfort e rispondendo in maniera poco convenzionale o persino aggressiva ai suoi utenti. Un po' come in un negozio di scarpe quando chiediamo di provare il decimo paio di fila durante le festività natalizie.

A partire dal 17 febbraio 2023, come spiega la nota ufficiale di Microsoft, le conversazioni con l'IA su Bing verranno limitate, passando a un massimo di 50 scambi al giorno, per turni da massimo 5 scambi alla volta, dove uno scambio è rappresentato da una domanda e da una risposta.

In poche parole, per ogni turno potremo fare cinque domande, per un totale di 50 al giorno spalmate su più sessioni, in modo da evitare di confondere l'IA e portarla fuori dal seminato.

Del resto, sempre secondo il colosso di Redmond, questo non dovrebbe cambiare di molto la user experience sulla piattaforma, dato che normalmente l'utente dovrebbe riuscire a trovare la risposta alla sua ricerca entro le prime 5 battute. "Solo l'1% delle conversazioni", spiega Microsoft, "prosegue per oltre 50 messaggi. Quando una conversazione avrà raggiunto 5 scambi, ti verrà chiesto di cambiare argomento. Alla fine di ogni sessione, sarà necessario pulire la cronologia per evitare di confondere il modello".