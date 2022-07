La biodiversità aumenta con il maggior benessere delle città: ecco perché

Lo studio condotto da un team di scienziati provenienti da quattro università fra le quali quella di Torino, ha rivelato la presenza di una correlazione tra aree urbane nelle quali si gode di maggior benessere e biodiversità più ricca e prospera.

È stata utilizzata una metodica di ricerca definita metanalisi nella quale tutti gli studi precedentemente effettuati sull'argomento sono stati combinati fra loro. Gli studi sottoposti ad esame sono stati 96 provenienti dalle città di tutto il mondo.

I risultati sono stati schiaccianti e privi di dubbi e perplessità: il numero di specie di uccelli, piante, insetti e rettili aumenta pari passo all'aumentare del reddito degli abitanti presenti in quella determinata città. Inoltre, l'aumento appare maggiore nelle aree più aride e scompare, invece, quasi del tutto nelle zone caratterizzate da intensa umidità e colpite da forti piogge.

Gli studiosi hanno definito tale fenomeno "Luxury Effect" ovvero "effetto lusso". Questo potrebbe essere spiegato anche dalla disponibilità di acqua poiché, le persone più agiate che vivono in regioni secche possono investire con più facilità su strutture che sembrerebbero attirare animali, quali ad esempio stagni, fontane e piscine. Nelle zone invece più aride e umide, i costi della vita lungo laghi o fiumi si presentano più alti e la possibilità ad investire si abbassa notevolmente.

È da tempo, che vigeva il sospetto di uno stretto legame tra biodiversità più florida e benessere degli abitanti, tuttavia, solo ora, per la prima volta, l'effetto lusso è stato concretamente dimostrato su scala planetaria.

Dan Chamberlain, docente del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino e autore principale della ricerca ha sottolineato quanto l'accesso alla biodiversità sia chiaramente non distribuito equamente all'interno della società e di come, a causa dei cambiamenti climatici e dell'aumento dell'aridità in molte città, questo divario possa aumentare sempre in più in futuro.