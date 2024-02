Per la prima volta i biologi sono stati in grado di coltivare dei semi nel suolo lunare

Uno dei prossimi obiettivi delle agenzie spaziali è quello di dotare la Luna di una colonia umana, parzialmente autosufficiente e in grado di produrre del cibo. Questa è una sfida scientifica non da poco, che sta spingendo gli scienziati a dare il loro meglio.

Tra gli ultimi obiettivi che sono stati raggiunti, fra quelli necessari per garantire ai prossimi "coloni lunari" di vivere al meglio delle loro possibilità, c'è l'importante nascita di alcune piantine di ceci.

Un team della Texas University è riuscito infatti nell'impresa di coltivare per la prima volta nella storia alcuni semi di questa pianta in diverse varietà di suolo lunare, provenienti dai campioni che i vari equipaggi delle spedizioni Apollo hanno portato sulla Terra. Un risultato incredibile, che continua a far sperare molto bene relativamente alle future missioni.

Le piantine di ceci (Cicer arietinum) sono state preferite rispetto a tanti altri vegetali poiché forniscono diversi nutrienti e sono capaci di crescere facilmente anche in diverse condizioni estreme, come quelle che si presenteranno nelle serre che le agenzie spaziali governative vogliono realizzare su alcuni crateri della Luna. Essendo anche molto proteici, i ceci potrebbero consentire agli astronauti di raggiungere un giorno l'autosufficienza alimentare, insieme alla coltivazione di altre piante che bisognano di quantità limitate d'acqua.

Questo è infatti uno degli obiettivi più difficili da raggiungere per il team di scienziati che si apprestano a lavora insieme alla Nasa o all'ESA. "L'autosufficienza alimentare è difficile da realizzare sulla Terra, figuriamoci nello spazio, dove le condizioni ambientali saranno molto più difficili" spiegano i biologi che sono riusciti a ottenere questo incredibile risultato. "Le risorse devono essere distribuite efficacemente e non ci devono essere sprechi. Inoltre, il suolo lunare pone due ostacoli importanti all’agricoltura: non ha sostanze nutritive che servano da nutrimento per le piante ed è molto tossico a causa dei metalli pesanti che lo compongono ".

La superficie della Luna è anche costituita per buona parte da regolite, ovvero da una tipologia di roccia simile a polvere sciolta che si è creata con la frammentazione del suolo dovuta dagli impatti contro i meteoriti. La regolite è molto porosa e possiede una bassa densità, quindi non è neppure molto buona per trattenere l'acqua e fornire sostanze nutritive alle radici delle piante.

Per risolvere questi problemi e consentire ai ceci di crescere in un suolo quasi sterile, gli scienziati hanno deciso di rivolgersi a due insospettabili aiutanti, ovvero i vermi e le micorrize, particolari funghi che entrano in simbiosi con le radici, che una volta entrati in contatto con il suolo lunare, hanno permesso l'attecchimento delle radici e la produzione di un raccolto.

Ora gli scienziati sono intenzionati a svolgere nuovi esperimenti con altre tipologie di legumi, come le lenticchie e i fagioli, prima d'iniziare a rivolgere la propria attenzione sulle verdure vere e proprie, che bisognano di molta acqua.

Questa non è la prima volta che gli scienziati riflettono su cosa mangeranno gli astronauti sulle colonie lunari o marziane e probabilmente in futuro nuove ricerche continueranno ad indagare cosa sarà meglio coltivare, di caso in caso, a secondo della missioni.

Ricordiamo infine che anche l'Italia partecipa direttamente alle ricerche legate alla coltivazione di semi, vegetali e ortaggi nello spazio, tramite il lavoro di alcuni ricercatori dell'ENEA, dell'Università Federico II di Napoli, della Sapienza che hanno firmato un accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana. Grazie al loro impegno, attualmente in orbita è presente un orto in miniatura, che si chiama GreenCube, in grado di fornire agli scienziati molti dati utili sullo sviluppo delle piante in assenza di gravità.