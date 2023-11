Biologi risolvono un mistero su dei semi conservati da 144 anni

Qualche tempo fa, quattro scienziati della Michigan State University si sono riuniti per dissotterrare una bottiglia contenente dei semi seppelliti più di un secolo fa. Si tratta di un esperimento del botanico William J. Beal e finalmente abbiamo fatto luce su di esso.

Il contenitore si trovava in un luogo segreto, e tra i semi all'interno è stata trovata persino una pianta ibrida insolita; una scoperta che avrebbe sorpreso Beal stesso, poiché al tempo il DNA era ancora un concetto sconosciuto.

Ma qual era lo scopo dell'esperimento? Nel lontano 1879, il ricercatore William Beal voleva aiutare gli agricoltori a migliorare la loro produzione di colture eliminando le erbacce che infestavano i campi; decise quindi di scoprire per quanto tempo i semi delle piante infestanti rimanevano in vita nel terreno. Riempì 20 bottiglie di vetro con sabbia e 50 semi di 23 specie diverse, inclinando leggermente le bottiglie verso il basso, così che l'acqua non potesse entrare.

Beal aveva replicato al meglio le condizioni del terreno naturale e cominciò a disseppellire le bottiglie ogni 5 anni; tutte le volte, i semi riuscivano a germogliare. L'intervallo fu poi esteso a 20 anni, e l'ultima bottiglia è stata rinvenuta nel 2021.

"La più grande sorpresa è che i semi hanno germogliato di nuovo", afferma il biologo Frank Telewski. "È incredibile che qualcosa di così vecchio riesce ancora a crescere." (Conosciamo infatti la loro resilienza, come dimostrano le piante coltivate sulla Luna.)

Il team di scienziati ha anche recentemente confermato la presenza di una pianta ibrida, un incrocio tra il Verbascum blattaria e il Verbascum thapsus. Tra tutte le specie inserite da Beal, solo i semi di verbasco sono riusciti a resistere fino ad oggi. Un risultato che ci dona informazioni preziose, ma che lascia aperto un quesito: quanto a lungo possono sopravvivere i semi?