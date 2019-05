Dei 'Biorobot' affiancheranno i soldati della Corea del Sud entro il 2024

Un documento della DAPA (Defense Acquisition Program Administration), un'agenzia della Corea del Sud incaricata di acquisire le armi militari della nazione, ha annunciato che apparecchiature "biomimetiche" affiancheranno le operazioni militari nel 2024.

"I robot biometrici saranno un punto di svolta nella guerra del futuro e le tecnologie correlate produrranno grandi effetti a catena nell'intero settore della difesa", ha detto il portavoce di DAPA Park Jeong-eun alla Yonhap News Agency.

Il design dei robot è ispirato ad alcune caratteristiche degli uccelli, serpenti e insetti, che in milioni di anni di evoluzione hanno sviluppato caratteristiche uniche per adattarsi ai loro ambienti. Gli ingegneri vogliono quindi replicare il lavoro svolto da madre natura in laboratori meccanici, con la costruzione su misura di robot capaci di adattarsi a qualsiasi ambiente.

Secondo Yonhap, la DAPA prevede di schierare robot ispirati al design degli umani e degli insetti entro il 2024, mentre successivamente inizierà a sviluppare biobot che traggono ispirazione da uccelli, serpenti e varie creature marine.

Le forze armate della Corea del Sud useranno i robot volanti e nuotatori per svolgere missioni di ricognizione, secondo un racconto del Telegraph, mentre i biorobot simili a serpenti potrebbero navigare in aree ristrette.

Nessuno dei rapporti consegnati prevede che la Corea del Sud utilizzerà questi robot autonomi per attaccare il nemico con armi da fuoco, ma saranno usati per dare supporto ai soldati, che molto spesso si trovano ad affrontare situazioni pericolose.

Tuttavia, questo non garantisce in alcun modo che in futuro robot del genere non possano essere usati anche in battaglia, ad esempio la Russia sta già creando dei robot armati massicciamente. Una realtà in cui si combattono le guerre con i robot è possibile?