Biostar ha appena lanciato le RTX 3080 e 3070: sì, due anni dopo

In attesa di scoprire quali saranno le novità di NVIDIA, sembra che qualcuno stia raggiungendo il "party" delle RTX 30. Infatti, a inizio 2023 gli appassionati del mondo PC stanno discutendo in merito a un lancio "insolito".

Più precisamente, come riportato da Videocardz, a fine 2022 sono arrivate sul mercato diverse schede video legate alla serie RTX 30. Tra queste, troviamo proprio le RTX 3070 e 3080 di Biostar, che in parole povere rappresentano la versione del brand di quanto già visto a partire dal 2020. Insomma, alcune realtà sono rimaste un po' indietro coi tempi.

Chiaramente di mezzo ci sono parecchi motivi, ma sicuramente l'arrivo a ridosso del 2023 di GPU che ormai hanno di fatto più di due anni sulle spalle non sta di certo passando inosservato tra gli appassionati del mondo del PC gaming. In ogni caso, i modelli citati in precedenza sono ora messi in luce anche mediante il portale ufficiale europeo di Biostar.

Le fonti fanno notare che in realtà Biostar potrebbe aver venduto queste schede video in precedenza in determinati contesti, facendole approdare solamente ora sul sito Web ufficiale. Tuttavia, le GPU coinvolte non sembrano essere presenti in alcun catalogo legato a rivenditori, dunque tutto riconduce a una situazione di "ritardo" che non si vede spesso.