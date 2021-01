Mentre stava facendo birdwatching, un uomo scopre accidentalmente 1.300 monete d'oro

Mentre stava facendo birdwatching, ovvero un passatempo inerente all'osservazione e allo studio degli uccelli in natura, un uomo è incappato accidentalmente in un tesoro sepolto. Non un tesoro qualsiasi: ma 1.300 pezzi d'oro celtici che sembrano essere monete fatte a mano e risalenti al I secolo dopo Cristo.

Le monete celtiche risalgono, secondo quanto affermato dagli scienziati, al periodo del regno della regina Boudicca, che guidò il suo popolo in rivolta contro l'occupazione romana della Gran Bretagna. Ciò rileva nuove e succulenti informazioni sull'età del ferro della Gran Bretagna, provocando grande fermento tra la comunità scientifica.

La scoperta, come detto, è avvenuta per caso. Mentre l'appassionato di pennuti (che non ha voluto rivelare il suo nome) stava osservando delle gazze ladre in un campo, notò qualcosa di luccicante per terra e, dopo averla presa, si accorse della moneta. L'uomo tornò a casa per prendere il suo metal detector e ritornò nel luogo del "delitto".

Il metal detector impazzì di segnali e, dopo aver scavato circa 45 centimetri, il birdwatcher portò alla luce un vaso pieno di monete d'oro. "Ho dovuto sedermi per riprendere fiato", racconta. "Ero uscito solo per una passeggiata e ho trovato un tesoro celtico". Poiché tutti i reperti di un potenziale tesoro devono essere segnalati alle autorità competenti, dopo la scoperta l'uomo ha chiamato le autorità competenti per dare loro il ritrovamento.

Quando vengono segnalati ritrovamenti di tesori, i manufatti devono essere consegnati per essere esaminati dagli esperti. Se ritenuto un tesoro antico, i reperti vengono offerti in vendita ai musei. Colui che ha effettuato il ritrovamento riceve spesso una parte del profitto di vendita come ricompensa. Gli esperti ritengono che queste monete siano state coniate e probabilmente sepolte durante il regno di Boudicca.

Ultimamente vengono fatte sempre più scoperte di questo tipo: come il ritrovamento di 7000 monete romano-medievale in Ungheria e un vaso pieno di monete d'oro in Israele.