La birra in Cina veniva bevuta 9.000 anni fa, prima delle piramidi, ma non per svago

La birra è sicuramente una delle bevande più apprezzate e bevute del mondo... ma non solo oggi, anche centinaia e migliaia di anni fa. Gli archeologi, infatti, hanno recentemente scoperto alcuni dei manufatti più antichi mai trovati associati alla birra a Qiaotou, nel sud della Cina, risalenti a 9.000 anni fa.

Sono stati ritrovati due scheletri umani circondati da decine di vasi di ceramica all'interno di un tumulo di un'area non residenziale. Sono stati scoperti 50 vasi e i ricercatori ne hanno analizzati 20. Questi recipienti contenevano della birra. La bevanda, però, non sembra essere stata utilizzata per svago come facciamo oggi, ma come parte di una cerimonia rituale relativa alla sepoltura dei morti, secondo gli scienziati.

Alcuni dei vasi erano di dimensioni simili ai bicchieri di oggi, mentre sette di questi sembravano essere delle pentole che, nei periodi storici successivi, sono state utilizzate per bere alcolici. "Attraverso un'analisi dei residui dei vasi di Qiaotou, i nostri risultati hanno rivelato che i vasi di ceramica erano usati per contenere la birra, nel suo senso più generale", afferma l'antropologo Jiajing Wang del Dartmouth College, nel New Hampshire.

La birra, però, non era simile a sapore di oggi, ma era fermentata e dolce. Sono state trovate tracce di granuli di amido, fitoliti, muffe e lieviti; sostanze tutte coerenti con il processo di fermentazione della birra. Anche riso, grano e diversi tuberi sconosciuti sono stati utilizzati per creare la sostanza. È possibile che siano stati aggiunti gusci di riso e altre parti di piante per favorire la fermentazione.

C'è, tuttavia, un piccolo mistero: il riso 9.000 anni (molto prima della costruzione delle piramidi avvenuta "solo" 2.500 anni fa) stava appena iniziando ad essere usato come alimento base. Le prime comunità di coltivatori di riso più avanzate iniziarono a formarsi solo migliaia di anni più tardi, ma è probabile che gli antichi uomini si resero conto del processo di fermentazione e lo sfruttarono attraverso tentativi ed errori.

Insomma, la prossima volta che berrete una birra pensate che quella stessa bevanda veniva consumata già 9.000 anni prima. Sicuramente qualcosa di estremamente affascinante. A proposito: lo sapete che nella birra sono state trovate migliaia di particelle sconosciute?