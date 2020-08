La birra può essere usata per ottenere energia rinnovabile, ecco come

La birra è una delle bevande più amate al mondo e un'arte molto antica, ma difficilmente anche i più appassionati bevitori sanno che può essere usata anche come generatore di energia rinnovabile: dagli scarti della lavorazione e dalla birra stantia si può infatti ottenere biogas.

Nel 2010 la notizia era già giunta nei maggiori media internazionali, in particolare la BBC, i quali hanno dedicato articoli a un birrificio di Southwold, nella contea di Suffolk, in grado di generare abbastanza energia per alimentare 235 abitazioni, per un totale di 4,8 milioni di chilowattora annuali immessi nella rete nazionale.

Di recente però è un altro impianto australiano della compagnia idrica SA Water a fare notizia, poiché sarebbe in grado di combinare la birra stantia, ricevuta da pub, bar e ristoranti costretti a chiudere a causa del COVID-19, con i fanghi di depurazione per produrre biogas in grado di alimentare non soltanto l’impianto, ma anche 1,5 milioni di persone circa.

Come spiegato da Euronews, nel Glenelg Wastewater Treatment Plant la birra si biodegrada ad alte temperature in grandi serbatoi utilizzando processi batterici naturali che rilasciano biogas, il quale a sua volta genera elettricità. L’impianto in questo periodo sta riutilizzando 150.000 litri di birra scaduta a settimana, producendo 654 megawattora in un singolo mese. A maggio avrebbe prodotto una quantità record di biogas: ben 355.200 metri cubi!

La senior manager di SA Water Lisa Tannant ha aggiunto anche altri dettagli sul funzionamento dell’impianto e sui benefici di quello che lei chiama “oro liquido”: “Questa è un’alternativa sostenibile per i rifiuti industriali altrimenti difficili da smaltire e trattare. Ci siamo adattati per garantire che le risorse non vengano sprecate, consentendo allo stesso tempo un ottimo risultato per l’ambiente”.

Ottenere questi risultati è infatti necessario ora e lo sarà in futuro, dato che l’utilizzo del carbon fossile è sempre più un problema per l’ambiente. Gli ultimi dati hanno sì mostrato che in Europa l’energia rinnovabile ha superato i combustibili fossili per la prima volta in assoluto, ma c’è ancora molto lavoro da fare.