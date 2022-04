Birra, vino o liquori: quali sono gli alcolici meno pericolosi per la nostra salute?

Nel corso del 2022 abbiamo già avuto occasione di leggere uno studio sull’impatto del vino sul rischio di diabete di tipo 2. Restando nel tema alcolici, però, rispondiamo a un intrigante quesito grazie a una nuova ricerca: quali alcolici fanno meno male alla nostra salute? O meglio, quali hanno un impatto inferiore sui livelli di grasso?

I risultati che vedremo di seguito sono stati pubblicati sulla rivista Obesity Science & Practice dalla ricercatrice Brittany Larsen e altri suoi colleghi della Iowa State University, dopo l’analisi dei dati forniti da 1.869 adulti di età compresa tra 40 e 79 anni – tra cui fattori demografici, dettagli su dieta, consumo di alcolici, altezza, peso ed esami del sangue –, con i quali si è cercato di comprendere al meglio l’associazione tra alcolici e aumento di grasso, dove quest’ultimo con l’invecchiamento può rivelarsi un importante fattore di rischio di malattie cardiovascolari e riduzione della densità minerale ossea.

Ebbene, la loro ricerca parla chiaro: bere birra e liquori è legato a livelli elevati di grasso viscerale, mentre bere vino rosso risulta legato ai livelli più bassi misurati tra i vari alcolici. Altrimenti, si nota come il consumo moderato di vino bianco costituirebbe un ottimo beneficio agli anziani in quanto non porterebbe ad aumenti dei livelli di grasso viscerale, bensì a un aumento della densità ossea.

Ci sono però ancora diverse incognite: per esempio, non ci sono legami chiari tra aumento di peso e consumo di alcol, mentre il resto della letteratura scientifica non illustra chiaramente le differenze tra i vari tipi di alcolici. Che impatto specifico hanno birra, sidri, vino rosso, vino bianco, Champagne e altre bevande alcoliche singole? Purtroppo, le ricerche precedenti sono contrastanti o insufficienti. In altre parole, potrebbero servire altri studi per trovare una risposta definitiva alla fatidica domanda iniziale.

Un altro studio ha invece mostrato come il consumo moderato di vino rosso aiuterebbe contro le cataratte.