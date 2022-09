Questo biscotto è stato venduto per 23.000 dollari, scopri il motivo!

Oggi non vi parleremo del famigerato “Cuore dell’Oceano”, un diamante inestimabile che avrebbe solcato le acque dell’Atlantico a bordo del Titanic, bensì di un oggetto che sembra esser stato davvero sulla nave “inaffondabile”: un semplice biscotto al forno, ma andiamo per ordine...

Da quel tragico 1912, l’interesse per il transatlantico è cresciuto a dismisura, forse a causa di una smodata produzione multimediale incentrata sulla narrazione di quella notte del 15 aprile. Questa curiosità ha fatto sì che oggetti di utilizzo quotidiano, come un banale pettine, abbiano raggiunto valori pecuniari davvero sorprendenti e il biscotto protagonista di questo articolo non fa eccezione: nel 2015 fu venduto al modico prezzo di 15.000 £, ovvero 23.000 $, secondo ABC News.

Questo biscotto, all’apparenza rinsecchito, si è mantenuto in buone condizioni, dopo tutto questo tempo, così un collezionista sconosciuto della Grecia ha deciso di farlo suo, acquistandolo ad un'asta nel Regno Unito dove venivano venduti altri cimeli del Titanic.

Il biscotto secolare è probabilmente uno dei prodotti da forno più costosi al mondo, secondo History Daily. Ironia della sorte, l’azienda che ha prodotto questo alimento era specializzata nella vendita di beni di valore assai più umile, come biscotti per cani e alimenti impiegati come razioni per le emergenze o la guerra.

Ma come ci è arrivato un biscotto da una nave affondata? Ebbene, durante quella notte del 1912, la nave RMS Carpathia si è adoperata per salvare ben 700 persone dal Titanic. Sulla nave, però, viaggiavano due sposini in luna di miele: James e Mabel Fenwick. Nell’aiutare i naufraghi, i due coniugi sono entrati in contatto con un kit di sopravvivenza legato a una scialuppa di salvataggio. Sapete cosa ci trovarono dentro, fra i vari attrezzi? Sì, proprio il biscotto da 23.000 dollari.

