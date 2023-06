Ogni quanto bisogna cambiare la federe del cuscino? Probabilmente stai sbagliando tutto

Ti sei mai chiesto dopo quanto tempo è giusto cambiare le federe dei cuscini? Certamente non esiste una regola, ma è consigliabile che avvenga entro tempi non troppo lunghi. Rimarrai forse sorpreso dopo aver saputo che la maggior parte delle persone non le lava abbastanza spesso!

In America, ad esempio, gli uomini aspettano ben 29 giorni prima di cambiarle, mentre le donne in media 20,4 giorni… quasi un mese intero passa tra un cambio e l’altro!

Il motivo per cui dovremmo stare più attenti all’igiene dei nostri cuscini è legato soprattutto al tempo che trascorriamo su essi. Immagina di trascorrere tra le 49 e le 60 ore a settimana con il viso poggiato su un raccoglitore di sudore, oli corporei e cellule morte della pelle… Non è proprio un bello scenario, vero?

Oltretutto gli acari della polvere si riproducono ad una velocità allarmante, soprattutto sulle federe sporche. Questi disgustosi animaletti sono causa di svariate reazioni allergiche, irritazioni cutanee e persino attacchi d’asma.

Solamente considerando questi fattori dovremmo avere più a cuore la pulizia del nostro cuscino. Basterebbe cambiare le federe almeno una volta a settimana… sì, hai letto bene! Questo potrebbe già evitarti fastidiosi pruriti o incessanti starnuti.

Ma non cantare vittoria sin da subito! È giusto cambiarle, però è funzionale solo se lavate in maniera corretta. Utilizza acqua calda, se il tessuto lo permette, e un detersivo senza profumi. Infine, lascia asciugare le federe all’aria o usa l’asciugatrice a bassa temperatura.

Insomma, dei cuscini profumati e puliti conciliano sogni d’oro e scongiurano situazioni... Da incubo!