Bisogna stare attenti a come usare le ventole da soffitto per questo importante motivo

In estate sono utilissimi per rendere più arieggiate le nostre case e i nostri uffici, ma spesso i ventilatori da soffitto vengono montati male, non risultano così sufficienti per raffrescare l'aria.

Seppur in teoria dovrebbero essere state soppiantati dai condizionatori, le ventole da soffitto sono ancora molto vendute in tutto il mondo, essendo più "comode" ed economiche degli impianti d'aria condizionata. Tuttavia non sempre si dimostrano all'altezza del loro compito e possono anche incidere pesantemente sui costi energetici che dobbiamo mantenere in estate.

Per ovviare a questo problema, diversi tecnici hanno da tempo diffuso dei comportamenti di buona condotta, per rendere le nostre ventole più efficienti e anche più piacevoli da accendere, durante le caldi notti delle nostre estati.

L'azione principale delle pale è quelle di ruotare, ma affinché producano una corretta circolazione dell'aria devono essere montati bene e girare nel senso corretto. Per accelerare l'evaporazione del nostro sudore, consentendoci di provare un po' di frescura, i ventilatori da soffitto devono infatti girare in senso antiorario ed avere le giuste dimensioni, in rapporto alla stanza in cui si trovano.

Se un ventilatore di piccole dimensioni fosse collocato al centro di una stanza enorme, non sarebbe in grado di svolgere il proprio compito, mentre nel caso opposto un ventilatore troppo grande in una stanza troppo piccola rischierebbe di non riuscire a garantire paradossalmente i suoi effetti benefici che tanto ricerchiamo, durante le giornate più afose.

Inutile è poi sperare di trovare la stanza con aria più fredda, accendendo ore prima i ventilatori. Non funzionano così. Per essere considerati utili, devono lavorare mentre siete presenti e in stanze con le finestre chiuse.

Prima di acquistare un ventilatore da soffitto, al posto di un condizionatore costoso, dobbiamo quindi rivolgerci ad un esperto, assicurarci che le pale siano sufficientemente grandi per la nostra stanza e che girino nella direzione corretta. Nel caso in cui le pale girassero in senso orario, il ventilatore produrrebbe solo una corrente ascensionale, inutile per l'obiettivo che vogliamo raggiungere ed anche un grosso spreco di energia, per la nostra bolletta.

Nel caso in cui vogliate cambiare la direzione rotatoria delle pale, assicurandovi di tenere spento l ventilatore, potete tirare l'interruttore posto sull'alloggiamento del motore o usare il telecomando, nel caso in cui si tratta di un ventilatore più moderno. Se non sapete come fare, basta che guardate il manuale e seguiate le indicazioni del produttore.

Ricordiamo inoltre che anche nel caso in cui avessimo dei climatizzatori dovremmo assicurarci di montarli e utilizzarli nella maniera corretta. Esistono anche dei modelli fissi, senza motori esterni, che seppur risultano mediamente più costosi dei classici climatizzatori, sono più efficienti nel trattenere allergeni e hanno un minore impatto architettonico. Cliccando sul link di questo articolo ne potrete trovare alcuni.