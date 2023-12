Avevano bisogno di un intervento al cuore per sopravvivere: salvati da Apple Watch

Direttamente dagli Stati Uniti arrivano due storie incredibili che hanno come protagonista Apple Watch e le funzioni salvavita. Due utenti infatti avevano bisogno di un intervento al cuore per sopravvivere, ma non lo sapevano fin quando lo smartwatch non l’ha rilevato.

Entrambe le famiglie hanno inviato una lettera al CEO di Apple Tim Cook per spiegare l’accaduto, ricevendo una tempestiva risposta dal dirigente.

La prima storia arriva da Wichita, Kansas: Nick Gallegos ha regalato un Apple Watch a suo padre Michael. Il dispositivo indossabile però l’ha informato che la frequenza cardiaca era inferiore a 40 battiti per oltre 10 minuti: tale notifica è stata inviata anche agli altri membri della famiglia grazie alla funzione “In famiglia”. Un’altra notifica è arrivata a Nick di notte, mentre il padre dormiva: questa volta l’orologio aveva rilevato un ritmo cardiaco non regolare. Il giovane, allertato dalla situazione, ha deciso di portare il padre al Pronto Soccorso dove gli è stata diagnosticata una patologia cardiaca che ha portato all’impianto di un pacemaker. I medici raccontano che Michael Gallegos sarebbe morto molto presto senza questo intervento cardiaco.

La seconda storia invece arriva da Asheville, dove Christopher Oakley, un 61enne, è stato portato d’urgenza al Pronto Soccorso nell’Agosto del 2021 dopo aver avvertito una sensazione strana al petto, accompagnata da nausea e respiro corto. I medici l’hanno calmato e gli esami effettuati non hanno riscontrato nessuna patologia. Tuttavia, nel momento in cui stavano per dimetterlo, si è ricordato del suo Apple Watch ed ha mostrato ai medici che durante la notte aveva rilevato una frequenza cardiaca tra 121 e 151 battiti al minuto. Le ulteriori analisi hanno spinto i dottori ad impiantargli un doppio bypass d’emergenza.

Nel corso degli ultimi giorni, Apple Watch è stato al centro di un ban negli Stati Uniti, proprio per le funzionalità sanitarie.