Bitcoin a 200.000 Dollari nel 2022: l'incredibile previsione in un report

Nonostante la recente contrazione del valore di Bitcoin, che nel mese di gennaio è sceso dal prezzo di 65.000 Dollari a quello di meno di 40.000 Dollari, pare che il mercato delle criptovalute si sia ripreso negli ultimi giorni e che proprio Bitcoin sia pronto a una cavalcata verso cifre mai viste prima, che potrebbe raggiungere nel 2022 inoltrato.

Finora, la previsione più ottimistica riguardo a Bitcoin era quella del Presidente di El Salvador Nayib Bukele, che a fine 2021 ha stabilito che "Bitcoin arriverà a 100.000 Dollari nel 2022", e che proprio poche ore fa ha detto di prevedere un "aumento vertiginoso del prezzo di Bitcoin". Tuttavia, a differenza di quelle di Bukele, le previsioni degli esperti sono molto più caute, benché negli ultimi giorni siano anch'esse passate ad un moderato ottimismo nei confronti della cripotvaluta.

Oggi, però, un report di FSInsight fa una previsione che definire ottimistica sarebbe un eufemismo, dicendo che Bitcoin arriverà a 200.000 Dollari entro fine 2022. FSInsight ha pubblicato la propria previsione in un report dal titolo "Digital Assets in a Post-Cycle World", che spiega i motivi del crollo di Bitcoin dello scorso gennaio, legando la criptovaluta ai titoli tradizionali e spiegando che entrambi sarebbero crollati a causa delle imminenti restrizioni delle banche centrali di tutto il mondo.

FSInsight spiega, in particolare, che Bitcoin e le criptovalute sono molto legati al mercato azionario tecnologico, cioè alla compravendita di titoli delle aziende specializzate nell'informatica: a dimostrazione della teoria di FSI, per esempio, la scorsa settimana i Metaverse-Coin come Solana sono crollati per via dell'analogo calo di valore delle azioni di Meta.

Tuttavia, FSInsight spiega di credere che Bitcoin sia ancora un ottimo investimento, e che esso potrebbe arrivare a 200.000 Dollari entro la fine del 2022, nella seconda metà dell'anno. Allo stesso modo, il report spiega che al momento Ethereum è molto sottovalutato e sotto-prezzato, e potrebbe arrivare facilmente a 12.000 Dollari entro fine 2022.