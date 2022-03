Bitcoin di nuovo sotto i 39mila dollari: cosa succede al mercato crypto?

In attesa di scoprire quali saranno le conseguenze del blocco di Visa e Mastercard in Russia, cerchiamo di scoprire come stanno rispondendo le principali criptovalute alla crisi mondiale.

All'alba dell'esclusione di Mosca dal sistema SWIFT, in molti si sono chiesti se davvero la Russia potrebbe affidarsi alle criptovalute come backdoor per aggirare le sanzioni internazionali. Tuttavia, se da un lato questo terreno sembra essere più insidioso del previsto, l'esito non è ancora del tutto scontato.

Nel frattempo, Bitcoin è sceso di nuovo sotto la soglia dei 39.000 dollari, attestandosi ora sui 38.301 con una capitalizzazione di 726,1 miliardi. Non un calo particolarmente sensibile, per un valore che tutto sommato sembra essere stabile nel tempo, per il momento.

Ethereum, allo stesso modo, rimane ancorato sulla soglia dei 2.600 dollari, con un Market Cap di 311,6 miliardi. Quanto a BNB, la valuta di Binance continua a mantenere saldamente il suo quarto posto con un valore di scambio di 374 dollari per token e una capitalizzazione di 61,7 miliardi di dollari.

Continua a consolidare la sua posizione anche Ripple (XRP), in attesa di scoprire come si evolverà la diatriba legale con gli Stati Uniti. Il suo valore è di 35 miliardi di Market Cap per un costo del token di 0,73 dollari. Cardano e Solana, invece, cedono il posto anche a Terra (LUNA), che li scavalca con una capitalizzazione totale di 30 miliardi e un valore di scambio di 82,40 dollari.

ADA e SOL, invece, si attestano rispettivamente sui 28 e 27 miliardi. Chiude la classifica Avalanche, con un valore di 74,85 dollari e un Market Cap di 19,8 miliardi.