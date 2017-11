Bitcoin a 6500$: il mercato delle criptovalute continua la sua crescita

Quanto è interessante?







Il Bitcoin raggiunge un altro importante traguardo superando il, un altro record per la prima criptovaluta al mondo, sia per capitalizzazione (110 miliardi di dollari) che per valore. Per quanto riguarda l'intero mercato delle criptovalute la capitalizzazione totale ha superato idi dollari, segnando il superamento del record degli inizi di settembre. Dopo il periodo buio per tutto il mercato causato dalla notizia del ban delle ICO e della chiusura di diversi exchange in Cina, l'andamento attuale mostra una crescita costante L'incremento del valore dei Bitcoin crescente potrebbe dipendere daldovuto all' aggiornamento SegWit2x atteso per il 16 novembre, che potrebbe spaccare il due la community: il quel caso gli utenti si ritroverebbero con ugual numero di bitcoin e bitcoin2x nei propri wallet , motivo per cui in molti starebbero comprando la criptovaluta.