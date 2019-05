Bitcoin sopra agli 8.000$, ritorna la mania? Le ipotesi dietro alla rimonta

Dopo aver superato, per la prima volta in più di 12 mesi, la soglia di 6.000$, la rimonta dei bitcoin sembra non essere ancora giunta al termine. Il Bitcoin ha superato gli 8.000$. Cresciuto del 119% dall'inizio del 2019.

Se il 2018 è stato un anno da dimenticare per il bitcoin, c'è già chi sostiene che in questo 2019 la valuta si giochi il tutto per tutto, tornando addirittura ai livelli di crescita precedenti allo scoppio della bolla —e quindi confermando l'andamento ciclico che chi segue la criptovaluta da anni conosce molto bene.

Nel 2017 i Bitcoin avevano toccato i 20mila dollari, raggiungendo il valore massimo di sempre. Poi un vero e proprio scoppio, con un crollo proceduto ininterrottamente per mesi, fino alla decisa ripresa di questi mesi.

Molteplici le teorie dietro al rialzo della valuta, l'analista Alyse Kileen riconducono l'aumento di valore all'imminente supply shock, altri menzionano le tensioni geopolitiche, e quindi la percezione della criptovaluta come asset sicuro. Mati Greenspan, analista di eToro, dice invece che l'adozione della valuta sta aumentando notevolmente: e, effettivamente, proprio in questi giorni (anche questo è un sintomo importante) sono stati presentati due prodotti molti diversi, ma entrambi con l'obiettivo di facilitare l'adozione di massa della criptovaluta: c'è l'app di Flexa, SPEDN, che permette di pagare in bitcoin da Game Stop (e centinaia di altri negozi), e una nuova, più economica, versione dell'Exodus, lo smartphone di HTC con wallet integrato.