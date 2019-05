Bitcoin vicino ai 9.000 Dollari, è in arrivo una nuova bolla?

Dopo un brusco calo di qualche giorno fa, il Bitcoin torna a volare e nella giornata di oggi si avvicina a quota 9.000 Dollari. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il prezzo di scambio è di 8.732,66 Dollari, il più alto degli ultimi tempi ma anche in crescita del 9,14% rispetto a 24 ore fa.

Come osservato da vari analisti, si tratta del livello più alto raggiunto dallo scorso 11 Maggio 2018.

La criptovaluta da inizio anno sta registrando un aumento dell'interesse da parte degli investitori ed appassionati, con il prezzo è che cresciuto di oltre il 140% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Sono sempre più infatti le grandi aziende che stanno sperimentando prodotti legati alla popolare criptovaluta: il produttore di smartphone taiwanese, HTC, ha da poco lanciato sul mercato uno smartphone per aiutare le persone a conservare le proprie monete digitali. Anche Facebook sta lavorando su una propria criptovaluta, che dovrebbe vedere la luce entro fine anno.

Come sempre in questi casi, tutte le criptovalute stanno registrando un incremento del valore: Ethereum guadagna il +7,23%, XRP è a +7,07%, Bitcoin Cash viene scambiato a 435,05 Dollari in aumento dell'8,45%, Litecoin guadagna l'11,98% ed EOS il 9,53%.

Nonostante ciò però i timori di una possibile nuova bolla sono tanti, soprattutto dopo quanto avvenuto lo scorso anno.