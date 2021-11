Bitcoin si aggiorna: scopriamo il nuovo soft fork TapRoot

Raggiunto un nuovo storico record per Bitcoin, in data odierna è arrivato un nuovo aggiornamento di rete, dopo ormai quattro anni dal rilascio di SegWit, fork del 2017 attivata per risolvere problemi legati alla scalabilità delle operazioni sulla blockchain.

Con il soft fork TapRoot l'obiettivo è quello di migliorare privacy e sicurezza degli utenti ed è stato reso operativo a partire dalle ore 6:15 di domenica 14 novembre 2021, per l'esattezza al raggiungimento del blocco 709632.

Siamo di fronte a uno storico major update al codice di Bitcoin, che introduce miglioramenti nella capacità di scripting e, come accennato, nella tutela della privacy sul network. Attraverso TapRoot, definito da qualcuno come il più importante aggiornamento di sempre, verranno abilitati MAST, firme di Schnorr e Tapscript, un nuovo linguaggio di scripting che consente di abilitare una serie di nuovi tipi di transazioni.

L'acronimo MAST mette sul tavolo il concetto di Merklized Abstract Syntax Trees, che renderà pubbliche solo le parti più rilevanti degli smart contract, ovvero le specifiche condizioni di spesa utilizzate, senza rivelare le condizioni di partenza e di arrivo dei wallet coinvolti, oltre a snellire enormemente le dimensioni delle transazioni, riducendo il codice da script ormai non più necessari.

Con le firme di Schnorr, invece, vengono rese più complesse le codifiche di alcune transazioni. In pratica, vengono rese non leggibili alcune transazioni, come quelle multi-signature, migliorando la privacy. Ulteriori ottimizzazioni arriveranno invece dall'aggregazione di chiavi e firme, con cui è possibile comprimere più firme e più chiavi pubbliche in una sola.

Un'ottima notizia per il mainnet di Bitcoin, in netta contrapposizione con quanto avvenuto di recente al COP26 dalla Svezia. Infatti, il regolatore svedese ha proposto il ban per il mining PoW, nonostante la direzione presa da gran parte dei più grandi pool di spostarsi verso energie rinnovabili, con un'impronta più ecologica e, perché no, più economica.