Bitcoin andrà 'peggio delle altcoin' nel lungo periodo: parla Dan Morehead

Dopo il netto recupero di Bitcoin a quota 60000 dollari per via dell'approvazione del primo ETF da parte della SEC, torniamo a parlare del mercato delle criptovalute per via delle interessanti dichiarazioni di Dan Morehead, Fondatore e CEO dell'hedge fund Pantera Capital.

In una recente Pantera Blockchain Letter dal titolo "La nuova Era dei prezzi" vengono infatti riportate le principali dichiarazioni dei protagonisti dell'ultimo SALT 2021 di New York. Tra i partecipanti c'è proprio Morehead che, durante l'evento, ha detto la sua su Bitcoin, il suo valore e le sue previsioni nel lungo periodo.

In particolare, Morehead sostiene che, sebbene egli stesso e la sua azienda abbiano beneficiato enormemente delle ottime prestazioni di BTC sul mercato, si ipotizza un capovolgimento di fronte da parte delle cosiddette altcoin: "Bitcoin è stato fantastico: il Pantera Bitcoin Fund è aumentato del 67.000% dall'inizio. Tuttavia, penso che la maggior parte dei guadagni futuri proverrà da token al di fuori di Bitcoin. So che suona eretico per alcune persone qui, ma questa è la mia opinione professionale".

Allo stesso modo, il CEO di Pantera Capital prova a paragonare questo periodo della tecnologia blockchain all'epoca d'oro dell'informatica per tutti: "È come se nel 1998 qualcuno avesse affermato che la maggior parte dei futuri guadagni tecnologici sarebbe arrivato dall'esterno di Microsoft. All'epoca, Microsoft valeva 218 miliardi di dollari, Apple 3,5 miliardi, Amazon 2,2 miliardi. Google e Facebook erano zero, non esistevano nemmeno. Negli anni trascorsi da quando Microsoft è andata alla grande, è aumentata di 10 volte. Tuttavia, l'80% dei guadagni tecnologici in questi cinque titoli è venuto da fuori Microsoft". Dichiarazioni che possono risultare parzialmente fuori dal tempo dal momento che solo la settimana scorsa Bitcoin puntava al trilione di capitalizzazione, superandolo giusto in questi giorni.

Ma Morehead chiosa ricordando che "Questa è la visione che ho sul tema. Penso che BTC aumenterà di un sacco, tipo 10 volte. È un grande investimento, ma penso che il portafoglio più ampio supererà le prestazioni". Una visione condivisibile da molti, ma che farà storcere il naso a più di qualcuno, com'è lecito che sia quando si prova a esitare in previsioni di questo tipo.