Il Bitcoin apre il 2021 in bellezza: superati i 30mila Dollari di valore!

La corsa di Natale del Bitcoin è continuata anche dopo Capodanno. La criptovaluta più importante del mercato, infatti, ha superato i 30mila Dollari di valore, e si avvia lentamente verso i 35mila Dollari.

Secondo quanto riferito da CoinMarketCap, nel momento in cui stiamo scrivendo il Bitcoin viene scambiato a 34.372,99 Dollari, in aumento del 15,59% rispetto a 24 ore fa.

In crescita anche Ethereum, che viene trainato da questo vero a proprio boom, ed ha raggiunto un prezzo di 825,91 Dollari, in aumento del 13,08% rispetto al valore di 24 ore fa.

Tether, la terza criptovaluta più popolare del mercato, invece, è a quota 1,02 Dollari, in aumento dell'1,70% rispetto ad ieri.

Secondo alcuni analisti, questo trend dovrebbe continuare anche nei prossimi mesi ed in molti prevedono addirittura una crescita del 50%, ma chiaramente come sempre in questi casi è difficile fare previsioni dal momento che il Bitcoin si è dimostrato essere molto volatile.

Lo scorso anno PayPal ha annunciato che consentirà di acquistare i Bitcoin attraverso i propri servizi, dove gli utenti potranno acquistare, vendere e creare portafogli di valute digitali. La scelta aveva provocato un altro aumento importante del valore e dato fiducia agli investitori che, evidentemente, hanno scelto di puntare sulla moneta virtuale più popolare al mondo.