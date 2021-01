Il Bitcoin apre la settimana in calo: perso il 13% del valore in 24 ore

Poco dopo aver superato i 40mila dollari di valore, il Bitcoin riporta un calo importante. La criptovaluta più importante al mondo, infatti, ha perso il 13,36% rispetto alla giornata di ieri.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, il Bitcoin viene scambiato a 35.090,58 Dollari, in calo del 13,36% rispetto a 24 ore fa, ma comunque in aumento del 10,05% su base settimanale.

In calo anche Ethereum, che ora viene scambiata a 1.093,53 Dollari: anche in questo caso in calo rispetto alla giornata di ieri, del 17,05%, mentre su base settimanale complessivamente è in aumento del 4,82%.

Cala, seppur leggermente, Tether, che ora è a quota 0,9949 Dollari, in calo dello 0,20% rispetto ad ieri e dello 0,18% su base settimanale.

Un calo del Bitcoin comunque era ampiamente previsto, dal momento che la criptovaluta veniva da quasi una settimana in cui il valore aveva raggiunto livelli molto alti. Potrebbe quindi trattarsi anche di una banale correzione di valore, ma non è escluso che nelle prossime ore il valore possa risalire.

Secondo gli analisti di JP Morgan, infatti, nel 2021 appena iniziato il Bitcoin potrebbe anche sfondare la fatidica soglia dei 100mila Dollari di valore, in quanto ormai ritenuto da molti un nuovo bene rifugio al pari dell'oro.