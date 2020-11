Bitcoin arriva in alcuni supermercati italiani: il conto si ricarica alla cassa

Dopo la storica sentenza della Suprema Corte di Cassazione di inizio ottobre 2020, che ha stabilito che le criptovalute sono riconoscibili come strumenti finanziari, torniamo a trattare l'argomento Bitcoin. Infatti, questi ultimi stanno sbarcando in alcuni supermercati italiani.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Adkronos e come si può leggere sul blog di Young Platform, quest'ultima piattaforma di exchange per criptovalute ha stretto una partnership con viacash, in modo da consentire agli utenti italiani di Young di ricaricare il proprio conto negli oltre 600 supermercati PAM e Penny Market aderenti all'iniziativa.

Ma come si fa a svolgere quest'operazione? Bisogna passare per la geolocalizzazione del proprio dispositivo mobile, accedendo a un apposito sito Web, digitando l'importo che si vuole caricare e generando un codice a barre da mostrare alla cassa. In questo modo, è possibile pagare in contanti o mediante carta e ricaricare il proprio conto con i relativi Bitcoin. Il deposito prevede una commissione del 2% e potrebbe richiedere un massimo di 15 minuti.

Insomma, la nota criptovaluta sta sbarcando nei primi supermercati italiani, dando la possibilità a coloro che sono soliti utilizzare i Bitcoin di ricaricare il proprio direttamente alla cassa. Insomma, questo sistema sta facendo passi in avanti anche nel nostro Paese.

Per quanto riguarda il valore della criptovaluta, recentemente si sta verificando un aumento consistente, tanto che Bitcoin ha fatto registrare un nuovo valore record dal 2018 a questa parte. Al momento in cui scriviamo, si parla di 13.065,39 euro, mentre nel periodo del "boom", ovvero il 15 dicembre 2018, la criptovaluta era arrivata a 16.721,77 euro.