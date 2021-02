Bitcoin, in Asia anche gli internet cafe diventano miniere d'oro

Considerate attività commerciali ad alto rischio nell'epoca del Covid-19, Gaming e Internet Cafe hanno dovuto abbassare la saracinesca anche in oriente. Ma se la pandemia ha messo in ginocchio l'economia mondiale, alcuni imprenditori asiatici non si sono voluti dare per vinti, convertendo radicalmente i propri esercizi.

In particolare, il gestore del Computer Star, Internet Cafe vietnamita, ha deciso che era giunto il momento di spostare il suo business interamente sul mining, sfruttando anche le maggiori possibilità di questo settore di ottenere l'hardware necessario.

Di come la NVIDIA GeForce RTX 3080 sia diventata la stella polare del mining di criptovalute lo sappiamo un po tutti e sappiamo anche quanto sia difficile riuscire a giustificare questo genere di attività, ma l'imprenditore in questione ha molto probabilmente riciclato in gran parte l'hardware che aveva già a disposizione.

Sebbene infatti per un internet o gaming cafe siano sufficienti anche schede video di fascia inferiore, trattandosi di un'attività di recente apertura è lecito immaginare che l'uomo abbia investito in quelle GPU genuinamente e con una visione a lungo termine.

Di necessità virtù quindi. Ricordiamo che il mining non è l'unico motivo per cui di questi tempi le GPU sono divenute letteralmente introvabili. Il fenomeno è infatti più ampio e complesso e abbiamo provato a riassumerlo nel nostro approfondimento sul mercato dell'hardware.