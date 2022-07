'Bitcoin avrà un ritorno di fiamma, ma la crisi non è finita': parla un esperto

Mentre il calo delle criptovalute sembra essersi fermato su valori che oscillano attorno ai 20.000 Dollari per Bitcoin ed ai 1.100 per Ethereum, pare finalmente che alcuni grandi investitori istituzionali tornino a mostrare fiducia nei confronti del settore crypto, anche se con tutte le cautele del caso.

Per esempio, in una dichiarazione rilasciata a CoinDesk il Chairman e Managing Director di Rockefeller International Ruchir Sharma si è detto fiducioso in una ripresa di Bitcoin, la quale dipenderebbe dal fatto che la criptovaluta sia "un'ottima idea, almeno dal punto di vista teorico" secondo l'analista.

Per Sharma, in particolare, Bitcoin potrebbe avere un "ritorno di fiamma" come quello che ha vissuto anche Amazon all'inizio degli anni 2000: le azioni di AMZN, infatti, hanno attraversato un crollo del 90% nei primissimi anni del nuovo millennio, a causa del collasso delle dot-com, ma nei vent'anni successivi al calo sono aumentate di 200 volte rispetto al loro valore originario.

Perché ciò si verifichi anche per Bitcoin, però, Sharma ha spiegato che è necessario "eliminare gli eccessi", ovvero "ridurre le tendenze speculate del settore crypto", che secondo l'analista sono la vera causa del recente calo delle criptovalute, il quale peraltro non sarebbe ancora terminato. Nello specifico, riferendosi sempre all'esempio di Amazon, Sharma ha spiegato che potrebbero volerci diversi anni prima di una ripresa di Bitcoin ai valori pre-crollo degli ultimi mesi.

Attenzione, però, perché il calo delle criptovalute non sarebbe ancora finito: se è vero che in una prospettiva di lungo periodo possiamo aspettarci una ripresa di Bitcoin, Ethereum e compagnia, l'analista fa notare che un classico bear market comporta un calo del mercato azionario del 35% e dura circa un anno.



Invece, almeno nel mercato tradizionale, il bear market del 2022 è iniziato da soli sei mesi, e la contrazione dell'indice S&P 500 è stata pari a "solo" il 20%. Insomma, gli investitori devono essere preparati a stringere i denti ancora per un po', anche se un nuovo miglioramento potrebbe verificarsi verso fine anno.