Bitcoin, dopo il ban gli Exchange iniziano a bloccare gli utenti cinesi: c'è anche Binance

Dopo il clamoroso blocco cinese alle transazioni con criptovalute annunciato dalla stessa Banca Popolare Cinese, il mercato delle valute virtuali inizia ad assorbire il colpo oltre ai movimenti di mercato.

Se, infatti, in un primo momento tutte le principali criptovalute sono sprofondate nel rosso, la fase di recupero non ha tardato ad arrivare. Per questo motivo, i mercati sembrerebbero aver già metabolizzato l'avvenimento e alcuni esperti hanno già espresso il loro parere sulla situazione cinese, tra cui anche l'esperto Kiyosaki, il quale ha ipotizzato che questa decisione sarebbe legata al lancio di una criptovaluta cinese.

A ogni modo, se i mercati hanno già iniziato a rispondere, lo stesso vale per le aziende che gravitano attorno a esso. Tra queste, Huobi Global e Binance avrebbero già iniziato ad applicare le nuove, stringenti normative.

In particolare, come riportato dalla fonte, Huobi avrebbe già avviato il processo di blocco graduale degli account di residenti nella Cina continentale, ma ne garantirà l'accesso comunque fino al 31 dicembre 2021. Allo stesso modo, Binance avrebbe già bloccato le registrazioni alla piattaforma dalla Cina , ma non è ancora chiaro se gli utenti già presenti sul noto exchange subiranno qualche tipo di adeguamento ai propri profili.

Ricordiamo che la nuova normativa cinese impedisce di effettuare transazioni in criptovalute, ma al momento sembrerebbe ancora del tutto legale la detenzione delle stesse.