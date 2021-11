Bitcoin, brutte notizie: Svezia vicina al ban del mining Proof-of-Work?

Sappiamo già perché si usano le GPU nel mining di criptovalute, anche se nel mining di Bitcoin è preferibile l'utilizzo di ASIC specifici. In ogni caso, il crescente interesse per questa pratica ha messo sul piatto della bilancia anche dei punti interrogativi.

È il caso della Svezia, dove l'Ente regolatore finanziario ha messo in luce non poche preoccupazioni proprio sulla pratica del mining Proof-of-Work, algoritmo utilizzato sulle blockchain più note per la validazione delle transazioni.

Al crescente aumento della difficoltà di chiusura e pertanto di guadagno, le macchine sono diventate sempre più performanti ed energivore. Per questo, il regolatore ha affermato che "La Svezia ha bisogno dell'energia rinnovabile, presa di mira da parte dei produttori di risorse crittografiche, per la transizione climatica dei nostri servizi essenziali e un maggiore utilizzo da parte dei miner minaccia la nostra capacità di rispettare l'accordo di Parigi". Parole che non lasciano spazio all'interpretazione, seguite poi da un laconico "L'estrazione ad alta intensità energetica di criptovalute dovrebbe quindi essere vietata".

Una netta chiusura al mining in ogni sua forma, anche sotto energie rinnovabili. Questo annuncio, fatto nel corso della conferenza COP26 per il clima, pesa come un macigno sul futuro dell'intero ecosistema di criptovalute come Bitcoin. Non ci resta che attendere per scoprire come si muoveranno anche gli organismi sovranazionali in questo contesto. Nel frattempo in sudamerica c'è chi ha dato il via a una nuova era nel mining. Infatti, El Salvador ha minato il primo Bitcoin da Vulcani sfruttando l'energia geotermica 100% pulita.