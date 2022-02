Bitcoin, calo improvviso e poi la ripresa: cosa succede al mercato?

Dopo le ennesime, ottimistiche previsioni per il 2022 di Bitcoin, torniamo ad analizzare i principali movimenti di giornata, caratterizzati da un corposo calo generalizzato, guidato, come sempre, da BTC.

Un calo improvviso di oltre il 5% del valore, uno slancio, una rincorsa che ha aperto la strada verso il superamento di un'altra resistenza. Ora, infatti, dopo un minimo giornaliero che ha toccato i 43175 dollari, BTC si scambia a ben oltre i 45100 dollari, con una capitalizzazione superiore agli 853 miliardi di dollari e un volume di scambio nelle 24 ore di 27,6 miliardi.

Stessa sorte per Ethereum. ETH, infatti, si scambia a 3205 dollari con una ripresa pressoché totale dopo il crollo pomeridiano avvenuto il 10 febbraio 2022. Seguono le stesse orme BNB, Cardano e Ripple, con quest'ultimo che consolida il proprio vantaggio su ADA dopo un doppio salto di posizione, avvenuto nella giornata dell'8 febbraio. Nel corso dell'ultimo moderato calo del mercato crypto, infatti, un XRP in controtendenza è riuscito, in un colpo solo, a superare per capitalizzazione sia Cardano che Solana.

Il token di Binance, BNB, recupera e cresce, con un valore per singolo token di 426,47 dollari e una capitalizzazione di 70,2 miliardi. Ripple, invece, si scambia a 0,86 dollari, con una capitalizzazione di 41,4 miliardi di dollari. Fiato sul collo, comunque, con ADA fermo a 1,20 dollari per 40,1 miliardi. Infine, SOL perde metri, rimanendo stabile sui suoi 112,18 dollari e un Market Cap di 35,5 miliardi.