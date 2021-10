Bitcoin: la capitalizzazione di mercato supera Facebook, ma l'oro è lontanissimo

Nella serata di ieri, mentre l'universo Facebook era down, la capitalizzazione di mercato del Bitcoin ha superato il social network, come mostriamo nella tabella presente in calce.

Il motivo è da ricercare nel fatto che i problemi riportati da Facebook, Instagram e Whatsapp hanno provocato un crollo del titolo del social network, con conseguente calo della capitalizzazione. In 24 ore, infatti, Facebook ha perso il 5,12%, il che ha avuto un impatto anche sul patrimonio netto di Mark Zuckerberg che ha perso 6 miliardi di Dollari.

Il Bitcoin si è inserito proprio in questo frangente e grazie ad una capitalizzazione di mercato di 927,6 miliardi di Dollari ha superato Facebook che nel frattempo era sceso a 917,61 miliardi. La criptovaluta è comunque molto distante dall'argento, che vanta una capitalizzazione di 1,275 trilioni di Dollari, mentre Amazon, Alphabet, Microsoft ed Apple sono ancora più distanti.

Al primo posto della classifica si piazza ancora l'oro che continua ad essere il bene rifugio per eccellenza e vanta un market cap complessivo di 11,227 trilioni di Dollari ed un prezzo di 1.767 Dollari, praticamente stabile sia nelle 24 ore precedente che negli ultimi 7 giorni.

A questo punto bisognerà monitorare attentamente l'andamento del titolo Facebook in giornata odierna. E' lecito però attendersi un rimbalzo.