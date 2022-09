Bitcoin, la Casa Bianca contro il mining: 'eliminare' gli algoritmi più inquinanti

Nelle ultime settimane abbiamo dato un'occhiata a un interessante rapporto sui consumi elettrici del mining, un'attività controversa ma necessaria per determinati sistemi di consenso, tra cui quello di Bitcoin.

Nelle ultime ore, l'Ufficio per la Scienza e Tecnologia della Casa Bianca (OSTP) ha rilasciato, invece, il suo ultimo rapporto sulla possibile influenza delle tecnologie Distributed Ledger (DLT) sul cambiamento climatico.

L'ufficio ha illustrato il valore delle attività di mining come sprone per l'industria per lo sviluppo di energie rinnovabili, pur ribadendo il suo possibile ruolo nelle emissioni di gas serra e altri contributi non positivi per l'ambiente.

In definitiva, l'OSTP ha raccomandato all'amministrazione di valutare l'eventualità di imporre restrizioni sui sistemi che utilizzano meccanismi di consenso PoW. Mentre si attende di scoprire l'impatto del passaggio all'algoritmo PoS con il Merge di Ethereum, quindi, l'Ufficio suggerisce una regolamentazione se non una totale eliminazione delle tecnologie più energivore.

Tuttavia, portare su sistemi Proof of Stake tutte le blockchain che si basano su modelli PoW porterebbe a limitazioni in termini di decentralizzazione, pertanto potrebbe non essere una strada percorribile ad ampio spettro.

In seguito alla pubblicazione del rapporto si è anche espresso Charles Hoskinson (DiarioBitcoin), il "papà" di Cardano, il quale ha spiegato che non solo questa mossa dell'OSTP potrebbe avere un effetto su tutte le altre criptovalute, ma anche che imponendo misure restrittive particolarmente il governo potrebbe non trovare le risposte che cerca, portando a un progressivo inasprimento della regolamentazione e ad un possibile definitivo ban per il mining e, per estensione, anche per le stesse criptovalute.