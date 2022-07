Bitcoin City: i lavori procedono, ma sarà completata solo tra dieci anni

Mentre gli Stati Uniti limitano il mining di Bitcoin, arriva oggi un'interessante notizia relativa alla criptovaluta direttamente da El Salvador. Il Paese centroamericano, che è stato uno dei primi ad adottare Bitcoin come valuta con corso legale, ha infatti annunciato che i lavori sulla "Bitcoin City" procedono speditamente.

Secondo il CEO di JAN3 Samson Mow, che rappresenta una delle aziende che si sono impegnate nel futuristico progetto a base crypto, la Bitcoin City di El Salvador sarà pronta in 10 anni. A quanto pare, neanche il recente calo delle criptovalute, che ha fatto rischiare il default ad El Salvador, sembra aver messo in pericolo i piani del Paese per la transizione crypto.

Se pensate che dieci anni siano tanti, non siete i soli: nell'arco di una decade, infatti, il mercato delle criptovalute cambierà drasticamente, e magari Bitcoin non sarà nemmeno tra le crypto più scambiate al mondo. Tuttavia, pare che JAN3 e il Governo di El Salvador siano fiduciosi della capacità di sopravvivenza dell'attuale mercato dei token digitali e delle possibilità di adeguamento a nuovi standard e nuove valute che emergeranno in futuro.

"La Bitcoin City è un progetto facile da concettualizzare come una regione economica speciale, ma meno da realizzare all'atto pratico: la città vera e propria, con i suoi edifici, arriverà solo più avanti", spiega Mow. In altre parole, mentre la fondazione legislativa e finanziaria per la creazione della città esiste già, la sua struttura tangibile arriverà solo in un secondo momento.

La città basata su Bitcoin è comunque uno dei progetti "forti" dell'attuale governo di El Salvador, presieduto da Nayib Bukele, uno dei più strenui sostenitori politici delle criptovalute al mondo. Con la Bitcoin City, Bukele spera di attirare investitori e turisti verso El Salvador, convincendoli poi a trasferirsi nel Paese del Centroamerica in via definitiva. Per ora, sembra che il progetto abbia avuto un certo successo, dal momento che la Bitcoin City ha aumentato il flusso di turisti diretti verso El Salvador.