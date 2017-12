Bitcoin: il Codacons chiede il sequestro di alcuni siti che permettono di acquistarlo

Anche l'Italia si muove dal fronte Bitcoin . Il, la popolare associazione di consumatori del nostro paese, infatti, ha annunciato una massiccia azione collettiva per vederci chiaro sulla criptovaluta più famosa al mondo.

I legali, secondo quanto si legge, hanno presentato un esposto per truffa in 104 Procure della Repubblica. Nella denuncia si legge che alla base dell'azione legale ci sarebbe il fatto che la "criptovaluta viola norme nazionali e potrebbe nascondere fini illeciti come il riciclaggio".

Proprio per tale motivo, il Codacons ha invitato i Procuratori della Repubblica a "verificare e identificare coloro che hanno emesso i Bitcoin sul territorio nazionale, nonché i siti web che presentano strategie, trucchi e tools per guadagnare con questo strumento e tutti coloro che la commercializzano senza fornire adeguate garanzie ed informazioni, accertando a carico di tutti coloro che risulteranno responsabili ipotesi di manovre speculative ed ipotesi di truffa e truffa aggravata".

Le richieste non si fermano certo qui, perchè nel lungo documento presentato, gli avvocati hanno anche esplicitamente richiesto il "sequestro di quei siti internet che promettono ai risparmiatori guadagni mirabolanti attraverso i Bitcoin", auspicando un "intervento dell'Antitrust per sanzionare qualsiasi forma di pubblicità ingannevole".

Si tratta di una questione da tenere sott'occhio, soprattutto per tutti coloro che hanno investito nella criptomoneta nelle ultime settimane, a seguito degli aumenti di valore esponenziali.