I PC quantistici metteranno a rischio la sicurezza di Bitcoin, ma solo tra dieci anni

Ora che il calo di valore di Bitcoin di inizio 2022 sembra essersi fermato, esperti e ricercatori sono tornati ad analizzare la criptovaluta ed a fare previsioni sul suo futuro. Una delle previsioni più particolari tra quelle in circolazione è quella secondo cui i compunter quantistici "romperanno" la sicurezza di Bitcoin entro il 2030.

Al momento, la sicurezza della rete di Bitcoin è garantita da un algoritmo crittografico noto come SHA-256, che è impossibile da decifrare per un PC "tradizionale", a prescindere dalle sua caratteristiche tecniche. Tuttavia, nel giro di una decina d'anni l'arrivo dei computer quantistici potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. In particolare, dei ricercatori dell'Università del Sussex stimano che i computer quantistici diventeranno così potenti da "rompere" SHA-256.

La notizia, riportata da New Scientist, spiega che entro il 2030 esisteranno PC quantistici abbastanza potenti da decrittare qualsiasi algoritmo di sicurezza attualmente utilizzato in rete. La ricerca dell'Università del Sussex spiega due cose: la prima è che "rompere" SHA-256 significa avere pieno accesso e poteri di modifica sulla blockchain Bitcoin, che in altre parole significa poter trasferire da un utente all'altro, in modo ovviamente gratuito ma fraudolento, somme di denaro enormi.

la seconda cosa è invece che per rompere SHA-256 occorre un tempo limitato: la blockchain è infatti vulnerabile solo quando vengono effettuate delle transazioni, poiché essa assegna alla criptovaluta oggetto della compravendita una chiave crittografica, che però si esaurisce in un lasso ridotto di tempo, che possono essere dieci minuti, un'ora o un giorno.

In altre parole, per poter "bucare" SHA-256 occorre un PC quantistico in grado di decrittare la chiave assegnata alle transazioni in meno di dieci minuti: secondo gli studiosi, per fare ciò, occorre un PC quantistico da 1,9 miliardi di Qubit. Per farlo in un'ora, invece, occorrerebbero 317 milioni di Qubit, mentre in un giorno basterebbero "soli" 13 milioni di Qubit.

Al momento, però, l'informatica quantistica è molto lontana da queste soglie di potenza: il PC quantistico più potente esistente, sviluppato da IBM, arriva a 127 Qubit al massimo: insomma, prima di arrivare anche solo a 13 milioni di Qubit occorrerà ancora molto tempo. Nello specifico, secondo i ricercatori dell'Università del Sussex, allo stato attuale dello sviluppo della tecnologia ci vorranno almeno dieci anni per raggiungere un PC con Qubit sufficienti per rompere SHA-256.

Nonostante ciò, i PC quantistici restano l'opzione migliore per chiunque desideri decrittare la blockchain di Bitcoin, dal momento che il cracking tradizionale al momento sembra solo una perdita di tempo. In realtà, comunque, la decrittazione di SHA-256 non sarà necessariamente un evento apocalittico per Bitcoin, aprendo l'accesso alla blockchain a chiunque lo desideri: secondo i ricercatori, infatti, "il network di Bitcoin potrebbe annullare ogni minaccia passando ad uno metodo di crittografia quantum-secure".