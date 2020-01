Il Bitcoin può essere considerato un bene rifugio come l'oro? La risposta di un analista

Secondo alcuni analisti, un possibile conflitto tra Iran ed USA potrebbe portare ad un nuovo boom del Bitcoin, in quanto molti investitori continuano a ritenere la criptovaluta il nuovo oro. Tuttavia, non tutti sono d'accordo con tale affermazione.

In una mail inviata al Business Insider, l'analista di mercato senior Craig Erlam ha affermato che nella sua visione sarebbe un errore ritenere il Bitcoin un bene rifugio al pari dell'oro: "alcuni affermeranno che la criptovaluta ha aumentato il proprio valore da venerdì - cosa che ovviamente ha fatto - ma non c'è nulla di straordinario in tale trend" ha affermato.

"C'è una disperazione tra i fan delle criptovalute affinchè il Bitcoin diventi il nuovo oro, ma queste persone ignorano tutte le volte che il trend è opposto" ha affermato Erlam, secondo cui "un giorno potrebbe diventarlo in certe situazioni, ad esempio in Argentina, Venezuela e simili. Ma il Bitcoin non è l'oro e non sarà l'oro 2.0. Al momento è un giocattolo che ha il potenziale per essere qualcosa di più, ma è tutto qui".

Per giungere a tale conclusione, Erlam ha preso in esame la volatilità del Bitcoin, che rende impossibile considerarlo un bene rifugio. Questa critica è stata spesso mossa anche da altri osservatori.