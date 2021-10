Bitcoin continua la sua corsa verso il trilione di capitalizzazione

Dopo averli raggiunti, Bitcoin ha superato i 50mila dollari, decretando ufficialmente l'apertura di quella che sembrerebbe una nuova, vera e propria bull run, il tutto a distanza di pochi giorni dal ban della Cina alle transazioni in criptovalute.

Il pugno duro della Cina però sembrerebbe non aver sortito l'effetto immaginato sul mercato globale, in cui la fiducia nelle principali criptovalute al momento sarebbe piena.

Con un picco di giornata di 55.555 dollari, attualmente il Bitcoin rimane stabile a quota 54.600 dollari, con un market cap di quasi un trilione. Il guadagno attuale è del 9% ma, come era ampiamente preventivabile, anche le principali altcoin sono immerse nel verde.

Partiamo da Ethereum, scambiato a oltre 3.500 dollari, con un guadagno del 4,22%. Anche Polkadot sale, per l'esattezza del 4,88%, con un valore attuale di 32 dollari. Leggero spunto anche per Cardano, che però resta al di sotto del 2% di crescita, con un valore di scambio per singola moneta di 2.23 dollari.

Di recente, il mondo delle criptovalute ha guardato con interesse al supporto ottenuto anche da parte di organismi governativi e banche internazionali. Tra le novità più interessanti, sicuramente degna di nota è l'apertura del Crypto Market Index Fund in Svizzera, ma guardiamo con interesse anche al mondo degli NFT con l'arrivo di Batman e Superman.