Bitcoin e la crisi internazionale: quanto è sicuro come asset?

Mentre la Svizzera cerca di congelare gli asset crypto russi, allargando l'area di interesse delle sanzioni nei confronti del Cremlino, in molti si chiedono quale sia il destino di Bitcoin in una situazione geopolitica a dir poco inedita.

Se, infatti, la tensione è palpabile su tutti i fronti, la risposta del mercato delle criptovalute è ancora tutta da decifrare. In questo contesto, ci vengono in aiuto gli specialisti. Sebbene non sia opinione condivisa da tutti - è bene ricordarlo - per alcuni esperti Bitcoin potrebbe rappresentare una sorta di bene-rifugio in caso di danni all'economia tradizionale. Attenzione però, dal momento che per definizione non si può parlare di criptovalute come di investimenti sicuri, vista l'enorme volatilità del mercato.

In un'intervista a Bloomberg, Meltem Demirors, CSO di CoinShares, ha affermato che a rendere meno rischioso Bitcoin sarebbero proprio le sanzioni inflitte alla Russia per aver aggredito un Paese sovrano.

In particolare, Demirors ha affermato che "Penso che quello che stiamo vedendo sia una crescente consapevolezza nel mondo che per la prima volta le persone, i cittadini, che sono davvero vittime di guerre combattute dalle superpotenze, hanno una scelta. Bitcoin e le criptovalute sono denaro globale non politicizzato [...] Forse questo è l'inizio dell'era in cui Bitcoin non è più un asset risk-on, ma potenzialmente, nel tempo, diventerà un asset risk-off".

Chiaramente, il futuro in questo momento è totalmente imprevedibile. Per questo, sempre Demirors mette le mani avanti ribadendo che "un paio di settimane non sono sufficienti per dimostrare questa tesi, ma penso che nei prossimi mesi e anni avremo sicuramente molti più dati che ci permetteranno di dimostrarlo in modo definitivo".



Nel frattempo, ricordiamo che il Giappone è a caccia di backdoor contro la Russia, in modo da evitare che il Cremlino possa salvaguardare i propri asset ed evitare le sanzioni.