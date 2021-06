Il Bitcoin crolla sotto i 30mila Dollari: è il valore più basso degli ultimi sei mesi

Continua il periodo nero delle criptovalute, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine. Da qualche minuto, il Bitcoin è scivolato sotto quota 30mila Dollari di valore, raggiungendo il prezzo più basso degli ultimi sei mesi.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la moneta virtuale viene scambiata a 29.686,33 Dollari, il 7,92% in meno rispetto a 24 ore fa, mentre su base settimanale il calo è del 26,34%. A crollare è anche il prezzo di Ethereum, che rispetto alla giornata di ieri perde il 9,08% e scivola a 1.771,45 Dollari.

Insomma, un periodo a tutti gli effetti da dimenticare per le criptovalute ed in particolare per il Bitcoin che solo una settimana fa era a quota 41mila Dollari, salvo poi crollare nuovamente sotto quota 30mila Dollari. Alcuni analisti prevedono altri cali e sostengono che la moneta potrebbe presto raggiungere quota 25mila Dollari o anche meno.

A pesare su questo andamento sono le decisioni del governo cinese, che ha dato il via ad un giro di vite nei confronti del mining ed ha annunciato la chiusura del 90% delle mining farm sparse nel paese, che è leader in questo comparto. Insomma, c'è l'incertezza più totale intorno al mercato ed in molti si stanno ponendo questioni sul futuro.