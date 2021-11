Bitcoin, nuova crypto-truffa legata agli ATM sotto la lente della FBI

Un fenomeno dilagante, quello delle truffe legate al mondo delle criptovalute. Del resto, come in ogni nuovo mercato in cui circola tanto denaro, prima o poi è lecito aspettarsi la comparsa di questo genere di episodi.

Non a caso, di recente abbiamo provato a spiegare come evitare truffe come la criptovaluta di Squid Game. Come accade in ogni settore però, l'eterogeneità di questi fenomeni ci porta a scoprire nuove metodiche a intervalli regolari e l'ultima è attualmente sotto la lente dell'FBI.

Benché la stessa agenzia abbia premesso che questa truffa si possa estrinsecare in tanti modi, coinvolgendo non solo criptovalute ma anche le valute circolanti, tutte sembrano poggiare su alcune costanti. Gli ATM per crypto e i codici QR dei portafogli.

In realtà si tratta di una circonvenzione vecchio stile. Armati di pazienza e una solida dote narrativa, i malintenzionati vengono in contatto con il malcapitato raccontando storie in grado di attirare la loro attenzione o peggio, scatenarne l'emotività. Qualunque sia il modo, l'obiettivo sarebbe quello di convincere il destinatario della truffa a inviare il proprio denaro a un wallet contrassegnato da un codice QR utilizzando uno dei tanti ATM per criptovalute sparsi nel territorio americano - e non solo.

Niente di nuovo all'orizzonte, ma c'è una differenza. L'attuale regolamentazione del mercato delle criptovalute rende pressoché impossibile recuperare quel denaro perciò un ignaro benefattore, alla promessa di amori a distanza, premi o qualunque altra possa essere la prosa messa in scena dai truffatori, potrebbe perdere per sempre il proprio denaro senza possibilità d'appello.

Tornando alla rug pull delle ultime settimane, ricordiamo che persino Binance è a caccia dei creatori di SQUID, dal momento che, in questo caso, è stata sfruttata proprio la Binance Smart Chain open source per progetti decentralizzati per dare vita a questa crypto-truffa milionaria.