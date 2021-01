Bitcoin, domenica in calo: la criptovaluta scivola sotto i 30mila Dollari di valore

Domenica in calo per il Bitcoin ed in generale per il mercato delle criptovalute. Dopo aver superato i 40mila Dollari poco più di dieci giorni fa, infatti, la criptovaluta più importante al mondo è scivolata sotto i 30mila Dollari.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, il Bitcoin viene scambiato a 29.205,35 Dollari, in calo del 5,48% rispetto a 24 ore fa e del 12,97% se si confronta col valore di una settimana fa.

Ethereum invece guadagna terreno rispetto alla giornata di ieri ed attualmente è a 1.010,33 Dollari, in crescita dell'1,02%, mentre su base settimanale il calo è del 7,30%.

Tether, invece, è sostanzialmente in pari ed è a 0,8301 Dollari praticamente lo stesso valore di ieri e della settimana fa.

In effetti anche la settimana che si conclude oggi si è aperta in calo con il Bitcoin: lunedì scorso infatti la moneta aveva perso il 13% del valore nel giro di ventiquattro ore, a conferma della volatilità del mercato che spesso era stata oggetto di critiche da parte dei detrattori.

E' però innegabile che si tratti di un periodo senza dubbio florido per il settore, anche grazie alle previsioni pubblicati da analisti come quelli di JPMorgan che per il 2021 hanno predetto un superamento dei 100mila Dollari di valore da parte del Bitcoin.