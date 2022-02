Bitcoin, donazioni in Ucraina superano i 4 milioni di dollari

La macchina della solidarietà del mondo verso lo Stato Ucraino e la sua popolazione non sembra volersi arrestare. Oltre alla lodevole iniziativa di 11-bit, che devolverà in beneficienza i proventi di This War of Mine, anche la community crypto sembra in forte fermento.

Basti pensare a quanto raccolto dalle organizzazioni non governative su suolo ucraino in Bitcoin. Solo il 24 febbraio, all'alba dell'avanzata di Mosca, una singola ONG avrebbe ricevuto ben 675.000 dollari in BTC, mentre le donazioni del 25 febbraio avrebbero raggiunto la cifra di 3,4 milioni, sempre verso la stessa organizzazione. In totale, siamo a ben oltre 4 milioni, dei quali almeno 3 da un singolo donatore.

L'enorme vantaggio delle criptovalute è quello di poggiarsi su un sistema finanziario decentralizzato globale, con trasferimenti internazionali possibili in qualunque condizione, a prescindere dall'assetto geopolitico delle zone di destinazione. Una caratteristica cruciale, in questo periodo, in cui tra l'altro sussistono pesanti limitazioni alla circolazione di denaro.

Una delle ONG oggetto delle donazioni, Come Back Alive, avrebbe visto le sue donazioni Patreon azzerate in seguito alla decisione dell'azienda, manifestata sul blog ufficiale, di non voler avvallare l'utilizzo della sua piattaforma per il finanziamento di operazioni militari. Da quel momento, i canali crypto dell'ONG sarebbero stati letteralmente presi d'assalto da donatori anonimi.



Ricordiamo che, in Italia, Iliad ha ridotto i costi verso l'Ucraina, dimezzando il prezzo delle chiamate a consumo verso il Paese colpito dalla crisi internazionale.