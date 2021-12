Bitcoin, l'hashrate torna ai valori di maggio: le restrizioni cinesi sono state inutili?

A settembre, il Governo cinese ha reso illegali varie criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum. Bitcoin, in particolare, ha subito gravi contraccolpi dall'azione di Pechino, dal momento che molti miner della valuta si trovavano proprio in territorio cinese e sono stati costretti a ridurre i propri volumi produttivi o a fuggire all'estero.

A qualche mese di distanza, complice anche il trasferimento in massa in Kazakistan delle farm di Bitcoin, la situazione sembra però essersi ripresa: Coindesk, infatti, riporta che l'hashrate di Bitcoin è tornato ai livelli di maggio 2021, quando la Cina ha introdotto le prime restrizioni sulla criptovaluta.

L'hashrate è la misura della potenza di elaborazione dell'intero network di Bitcoin: fino allo scorso maggio, i miner cinesi componevano da soli il 71% dell'hashrate globale della criptovaluta, stando al Bitcoin Mining Electricity Index compilato dall'Università di Cambridge. Con l'introduzione delle restrizioni volute da Pechino, però, l'hashrate complessivo ha iniziato a scendere rapidamente: tra maggio e giugno 2021, per esempio, la potenza di elaborazione totale del network di Bitcoin si è dimezzata, perché i miner cinesi sono stati privati delle loro attrezzature, arrestati o, più semplicemente, staccati dalla corrente elettrica nazionale.

Nei mesi trascorsi tra le prime restrizioni e oggi, tuttavia, si sono verificati due fenomeni separati: in primo luogo, molti miner cinesi sono fuggiti all'estero, specie in Paesi confinanti con la Cina come Russia, Mongolia e Kazakistan, dove hanno ricostruito le proprio farm; in seconda battuta, i miner del resto del mondo hanno colmato il vuoto lasciato dalle controparti asiatiche con delle nuove farm di dimensioni enormi, anche perché il calo degli hashrate aveva reso più semplice il mining delle criptovalute per chi ancora possedeva le apparecchiature necessarie.

In questo modo, nei tre giorni compresi tra il 5 e l'8 dicembre 2021, l'hashrate medio di Bitcoin è arrivato a 182.83 EH/s, un valore molto vicino a quello del picco dello scorso maggio, appena prima del crollo dovuto alle restrizioni cinesi, che era stato di 190.55 EH/s.

L'aumento degli hashrate, comunque, non è necessariamente una buona notizia. Più l'hashrate è elevato, più è veloce il mining dei Bitcoin: per evitare che esso diventi troppo rapido, però, la difficoltà di mining aumenta o diminuisce man mano che varia anche l'hashrate. Dunque, in una fase di aumento di quest'ultimo, aumenta in maniera proporzionale anche la difficoltà di mining, che potrebbe scoraggiare alcuni utenti dal dedicarsi alla procedura. In realtà, pero, il ricercatore Jaran Mellerud ha dichiarato che "anche con questi aggiustamenti, il mining è così vantaggio che chiunque dovrebbe volerlo fare sulle proprie macchine".