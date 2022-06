Bitcoin, per gli esperti ha 'toccato il fondo': la risalita è possibile?

Non è certo un mistero che, soprattutto ultimamente, il mercato delle criptovalute sia in sofferenza: a metà maggio, per esempio, Bitcoin è scivolato sotto i 27.000 Dollari, una soglia considerata psicologica da molti investitori. Tuttavia, gli esperti sembrano ora concordi nello stabilire che la cavalcata negativa di Bitcoin si sia fermata.

La notizia arriva dopo un momento di forte ripresa per tutte le criptovalute nella giornata di ieri, lunedì 30 maggio, mentre attualmente Bitcoin ha valore di 31.630 Dollari circa, il 2,94% in più di ieri. Tra fine marzo e fine maggio, la criptovalute è calata dal prezzo di 48.160 Dollari a quello di 29.600, con un picco negativo al di sotto dei 27.000 dollari il 12 maggio scorso.

Secondo quanto riporta Coindesk, però, tutti gli indicatori finanziari puntano verso una resistenza forte per Bitcoin attorno ai 29.500 Dollari, il che significa che uno sforamento pronunciato di quest'ultima verso il basso è decisamente improbabile, almeno stando agli esperti di settore. Soprattutto, se tale resistenza fosse superata in negativo, Bitcoin rischierebbe di sprofondare verso i 20.000 Dollari, un valore ben lontano dai massimi attorno ai 65.000 Dollari di fine 2021.

La previsione di Coindesk è dunque che la caduta di Bitcoin si sia finalmente fermata, con la moneta che avrebbe raggiunto il "fondo" nelle ultime ore. Ciò può anche significare che nelle prossime settimane (o nei prossimi mesi) la criptovaluta e il mercato tutto segneranno una ripresa, ma vi ricordiamo che l'alta volatilità del mondo crypto rende difficile fare analisi di questo tipo e che quanto riportiamo va preso con le pinze, trattandosi di speculazioni e previsioni, per quanto provenienti da fonti generalmente ritenute attendibili.

Secondo Simon Peter, analista dei mercati di eToro, la performance positiva di Bitcoin sarebbe da collegare all'andamento del mercato azionario americano, poiché "il mercato statunitense ha vissuto una modesta ripresa nella scorsa settimana, con titoli azionari in risalita in ogni settore".