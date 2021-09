Bitcoin, Ethereum ed altre criptovalute in forte rialzo: è passata la tempesta Evergrande?

Il lunedì nero delle criptovalute sembra essere alle spalle. Nella giornata di oggi, giovedì 23 Settembre 2021, il mercato delle monete virtuali è in forte ripresa e tutti i principali token stanno registrando forti rialzi.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 44.083,30 Dollari, in rialzo del 4,25% rispetto a 24 ore fa. In crescita anche Ethereum, del 6,78% a 3.122 Dollari, sebbene su base settimanale entrambe le criptovalute perdano rispettivamente l'8,88 ed il 14,09%.

Anche Cardano riporta un forte rialzo, dell'8,13% a 2,27 Dollari, mentre Solana fa registrare addirittura un +13,21% a 148,99 Dollari. Torna a crescere anche Dogecoin, la criptovaluta divenuta famosa per i tweet di Elon Musk, che guadagna il 7,19% a 0,2244 Dollari.

Tra gli Altcoin segnaliamo anche il rialzo dell'8,05% di Chainlink, che raggiunge quota 24,45 Dollari, mentre Litecoin supera quota 160 Dollari e viene scambiato a 161,06 Dollari.



Solo lo scorso lunedì, il Bitcoin era scivolato sotto i 45mila Dollari, con una perdita di quasi il 9% rispetto alle rilevazioni di domenica.

Le rassicurazioni del Governo Cinese sul caso Evergrande, evidentemente, hanno portato una ventata di positività sulle borse. Come riportato dai principali quotidiani economici, la borsa di Hong Kong in giornata odierna ha aperto in crescita dell'1,75%, mentre Evergrande ha guadagnato il 14,98%. La questione del colosso immobiliare cinese, che è a rischio crac in quanto indebitato per 305 miliardi di Dollari, è stata al centro di varie discussioni negli ultimi giorni ed in molti l'hanno paragonato a Lehman Brothers.