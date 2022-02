Bitcoin, Ethereum ed il mercato delle criptovalute rimbalza dopo il crollo di ieri

Nella giornata di ieri abbiamo parlato del crollo del mercato delle criptovalute a seguito dell’invasione della Russia in Ucraina, sulla scia di quanto fatto dai mercati internazionali. In giornata odierna le criptovalute fanno registrare guadagni importanti, che nel caso di ETH arrivano al 9%.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 38.284,12 Dollari, il 7,93% in più rispetto alla giornata di ieri. Ethereum è in verde con un +9,05% a 2.599,18 Dollari, nonostante un andamento non positivo su base settimanale. In crescita anche Cardano, che raggiunge quota 0,8474 Dollari, l’8,76% in più rispetto ad ieri, mentre Solana cresce dell’8,17% ad 88,75 Dollari. Terra LUNA schizza del 26,71% a 67,14 Dollari, con un andamento settimanale in crescita del 30,86%.

Tra i memecoin, segnaliamo il +8,52% a 0,1227 Dollari di Dogecoin, con un calo del 13,29% in meno su base settimanale. Shiba Inu invece viaggia sui 0,00002379 Dollari, in crescita dell’8,09% in più rispetto ad ieri ed in calo del 19,35% su base settimanale.

Nella giornata di ieri alcuni analisti avevano avanzato l’ipotesi secondo cui la Russia potrebbe eludere le sanzioni affidandosi alle criptovalute ed ai riscatti pagati per i ransomware. Sia USA che Unione Europea al momento però non hanno deciso di bloccare i pagamenti sulla piattaforma SWIFT in Russia.