Bitcoin fatica, mercato crypto di nuovo sotto il bilione di dollari

Valori che non si vedevano decisamente da un po' di tempo. Con un mercato in perdita guidato da BTC ed ETH, il valore complessivo dello spazio crypto torna a guardare al bilione di dollari.

Per l'esattezza, c'era già stata una parentesi tra giugno e luglio 2022 in cui l'intero mercato delle criptovalute era scivolato al di sotto dei 1000 miliardi, sempre in corrispondenza di una forte contrazione per la moneta virtuale di Satoshi Nakamoto.

Prima di questa parentesi, tuttavia, non vedevamo queste cifre dal lontano marzo 2021, alle porte dell'esplosione per tantissime altcoin e della grande cavalcata che ha portato alle massime storiche per BTC di 68.000 dollari di settembre dello scorso anno.

Insomma, in pieno bear market, nonostante il ritorno al rischio per gli investitori crypto, è ancora Bitcoin più di ogni altra valuta a guidare le sorti dell'intero spazio crittografato, in attesa di nuovi sviluppi da parte della moneta di Vitalik Buterin, il cui "Merge" sulla mainnet porterà al passaggio definitivo al sistema PoS e a uno shift storico per la seconda blockchain sulla piazza.

Un periodo di attesa alle porte dell'evento che dovrebbe avvenire il 15 settembre. Del resto, il processo per il Merge di Ethereum è ormai al 96% e quindi la data sembra essere ormai definitiva.