Bitcoin tra statistica e fortuna, due piccoli miner chiudono un blocco da 250mila dollari

Nonostante il periodo di profonda flessione sul mercato, il valore di Bitcoin è destinato a riprendersi molto presto. Per questo motivo, i miner di tutto il mondo continuano a profondere i loro sforzi nella blockchain, che di recente ha regalato soddisfazioni anche a dei "piccoli" minatori.

Infatti, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, due miner da appena 116 TH/s si sono aggiudicati il premio di chiusura del blocco, vale a dire 6,25 BTC "fior di conio". Come molti lettori già sapranno, la blockchain di Bitcoin prevede un premio in valuta al primo miner che riesce a concludere in tutto il mondo i calcoli necessari alla sua validazione. Questo, a sua volta, viene assegnato una volta che il 51% della rete di mining mondiale avrà approvato a sua volta la soluzione offerta dal primo, come abbiamo spiegato anche nella nostra breve guida al funzionamento del mining di criptovalute.

La storia ha origine martedì 11 gennaio 2022, quando un piccolo miner da appena 126 Terahash al secondo si era aggiudicato un blocco da 6,25 BTC, attualmente ben al di sopra dei 250mila dollari. Un caso più unico che raro dato che statisticamente parliamo di una possibilità di uno a 10000, come evidenziato dal Dott. Con Kolivas.

Come se non bastasse, all'improbabile si è aggiunto l'impossibile e ad appena due giorni di distanza, il 13 gennaio un altro miner dello stesso pool è riuscito nell'impresa con ancora meno capacità di calcolo. Un retroscena piuttosto curioso è che quest'ultimo operatore sarebbe un nuovo utente del pool, aggiuntosi nelle ultime ore probabilmente proprio in seguito alla notizia del primo miner.

In realtà, sempre secondo Kolivas, "se un numero sufficiente di miner solitari opera abbastanza a lungo, statisticamente qualcuno di essi troverà un blocco. Questa volta, la persona in questione è stata follemente fortunata a trovarne uno così presto, ma possiamo affermare che rientra tutto nella normale varianza".