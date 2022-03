Bitcoin per il Gas Naturale: la soluzione russa per i Paesi 'amici'

L'invasione dell'Ucraina ha portato a conseguenze imprevedibili e a una rapida successione di eventi in rapida successione, tra offensive e contromosse in un dualismo ormai sempre più polarizzante tra l'occidente e la Russia.

Oltre alle ovvie conseguenze sul campo e alle conseguenze economiche internazionali, la guerra più tecnologica di sempre si sta svolgendo anche sull'etere, complici anche i ripetuti attacchi Anonymous alla TV russa e alle società occidentali che ancora operano nel Paese eurasiatico.

L'ultima frontiera, tuttavia, è la blockchain. Già in passato abbiamo analizzato la questione cercando di fare il punto sulle concrete difficoltà per la Russia di eludere le sanzioni con Bitcoin, eppure l'ennesimo capovolgimento di fronte potrebbe avere delle conseguenze sostanziali sulla situazione economica russa.

Infatti, Mosca potrebbe essere pronta ad accettare Bitcoin per il pagamento del Gas Naturale, ma solo con i Paesi considerati "amici", in netta contrapposizione con la recente imposizione di pagamenti in Rubli per quei Paesi che, invece, il Cremlino considera "ostili".

Ad affermarlo è stato Pavel Zavalny, presidente della Commissione Energia della Duma, in una recente conferenza stampa. In particolare, però, Zavalny ha spiegato che "quando si tratta di Paesi nostri 'amici', come Cina o Turchia, che non ci fanno pressioni, allora offriamo di effettuare i pagamenti in valute nazionali, come rubli e yuan. Con la Turchia, invece, possono essere lire e rubli. Quindi ci può essere una varietà di valute, e questa è una pratica standard. Se vogliono Bitcoin, scambieremo in Bitcoin".