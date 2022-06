Bitcoin guida il mercato: prima settimana in verde dopo oltre due mesi

Dopo aver visto quanti miliardi hanno perso gli americani in frodi crypto nell'ultimo rapporto della FTC, torniamo a parlare di mercato per analizzare la situazione in questa chiusura di weekend, prima in verde per BTC dopo molto tempo.

Infatti, nonostante una leggera flessione che ha portato gli scambi per singolo token a circa 29.600 dollari, gli ultimi sette giorni hanno visto Bitcoin tornare sopra alla fatidica soglia dei 30.000 dollari. Questa timida risalita, nonostante tutto, ha consentito alla criptovaluta di segnare finalmente un candelotto settimanale verde dopo oltre due mesi in picchiata e, per l'esattezza, dopo ben nove settimane in calo.

Con una capitalizzazione globale di oltre 564 miliardi di dollari, la prima criptovaluta continua a guidare il mercato dall'alto, seguito da un Ethereum in affanno, fermo a quota 1.780 dollari per lo scambio unitario e 215 miliardi di Market Cap.

Al netto delle stablecoin USDT e USDC, seguono in classifica per capitalizzazione BNB, XRP e ADA, con le ultime due ormai in un testa a testa permanente che ha visto un nuovo sorpasso da parte di Ripple dopo la grande cavalcata di Cardano della scorsa settimana.

A ogni modo, il token di Binance rimane saldo dopo ETH con un valore di scambio unitario di 296,89 dollari e una capitalizzazione di circa 48 miliardi.

Quanto a Ripple (XRP) e Cardano (ADA), i due token sono fermi rispettivamente a 19 e 18,7 miliardi.